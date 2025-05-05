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Sırrı Süreyya Önder için kabul edilecek taziyeler üç gün sürecek

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Önder için düzenlenecek ve üç gün sürecek taziye bugün saat 11:00'de Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Gösteri Merkezi'nde kurulacak.

Haber Merkezi
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Sırrı Süreyya Önder için kabul edilecek taziyeler üç gün sürecek
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3 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili, İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için bugün İstanbul Şişli’deki Cemal Reşit Rey Gösteri Merkezi’nde taziye kurulacak.

DEM Parti ile Önder’in ailesi tarafından kurulacak taziye üç gün sürecek. Taziyeleri, Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in de aralarında olduğu ailesi ile DEM Parti Eş Genel Başkanları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve diğer DEM Partililer kabul edecek.

Üç gün sürecek taziye, 7 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Taziyeler bugün saat 11:00'de kabul edilmeye başlanacak. Taziye kabulleri ise saat 17:00'ye dek sürecek.

Öte yandan, DEM Parti’nin İstanbul'da olmak üzere tüm il ve ilçe örgütlerinde de Önder için taziyeler kabul edilecek.

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