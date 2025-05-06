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Sırrı Süreyya Önder, Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenecek törenle anılacak

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin sonunda hayatını kaybetti. Önder için TBMM Genel Kurulu'nda yarın anma töreni düzenlenecek.

Haber Merkezi
AA
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Sırrı Süreyya Önder, Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenecek törenle anılacak
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Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Önder, TBMM Genel Kurulu'nda yarın (7 Mayıs Çarşamba) düzenlenecek törenle anılacak.

Saygı duruşuyla başlayacak anma töreninde, birleşimi yönetecek TBMM başkanvekilinin yanı sıra siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri, Önder için konuşacak ve taziye dileklerini iletecek.

Törenin ardından Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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