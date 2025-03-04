Sırrı Süreyya Önder önerdi, bakanlık harekete geçti: Adnan Menderes'in mezarına çevre düzenlemesi yapılacak

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ye yaptığı "silah bırakma" ve "kendini feshetme" çağrısıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Önceki gün Habertürk TV yayınına katılan Önder, İmralı görüşmelerinden sonra eski başbakan Adnan Menderes’in ilk mezarını ziyaret ettiğini söyledi.

Önder, yayında Pervin Buldan ile Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun mezarı önünde çektiği fotoğraf karelerini paylaştı. Önder, Menderes ve arkadaşlarının gömüldüğü ilk mezara bakım çalışmaları yapmasını önerdi. Önder, “doğallığı bozulmadan burada ihtimam gerekiyor” dedi.

Habertürk'ün aktardığına göre yayından sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önder’in paylaştığı fotoğraf karelerinde görünen Menderes ve arkadaşlarının İmralı’daki mezarlarının, hatıralarına uygun bir şekilde çevre düzenlemesi yapılması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Durum tespit çalışması ve düzenleme

1961 yılında idam edilen eski başbakan Adnan Menderes ve ilk arkadaşının mezarlığı ilk olarak İmralı Adası’na gömülmüş, 29 yıl sonra ise naaşları İstanbul - Topkapı’da yapılan anıt mezara taşınmıştı.

Adalet Bakanlığı’ndan gelen bilgiye göre ilk olarak defnedildikleri yerde durum tespiti yapılacak sonrasında ise alana uygun çevre düzenlemesine gidilecek. Adadaki tüm işleyiş ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülüyor.