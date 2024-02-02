Sırrı Süreyya Önder'den 'adaylık' açıklaması
DEM Parti’nin Beritan Güneş Altın ile Sırrı Süreyya Önder’i İzmir’de büyükşehir belediye başkan adayı olarak göstermeye karar verdiği iddia edildi. Önder ise iddialara yanıt verdi.
DEM Parti’nin İzmir belediye başkan adaylığına Beritan Güneş Altın ile Sırrı Süreyya Önder’in aday olacağı iddia edildi. İddialara yanıt veren Önder, “Buna partimiz karar verir” dedi.
DEM Parti’nin Beritan Güneş Altın ile Sırrı Süreyya Önder’i İzmir’de belediye başkanadayı olarak göstermeye karar verdiği iddia edildi.
Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre DEM Partisi Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, “Buna partimiz karar verir. Şimdilik söyleyecek başka bir şeyim yok” yanıtını verdi.