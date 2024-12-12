Sırrı Süreyya Önder'den "bilinmeyen dil" göndermesi

Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti. Meclis Genel Kurulu'na TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte gelen Hun Sen'i, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder selamladı.

Önder, Hun Sen'i takdimi esnasında, Meclis'te geçmişte Kürtçe konuşma yapıldığında tutanaklara 'bilinmeyen dil' diye geçirilmesine gönderme de yaptı.

"Bilinmeyen bir dil olmasın"

Hun Sen'i, "Kendilerine Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum" sözleriyle anons eden Önder, ardından Kmerce "Hoş geldiniz" dedi. Önder, daha sonra salona dönüp, "Bilinmeyen bir dil olmasın, Kmer dilinde hepiniz adına hoş geldim dedim kendilerine" dedi. Bu sözler vekilleri güldürdü.