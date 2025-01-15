Sırrı Süreyya Önder'den İmralı'daki ikinci görüşme ile ilgili açıklama
DEM Parti heyetinin terörist başı Abdullah Öcalan ile İmralı’daki ikinci görüşmesi ile ilgili Sırrı Süreyya Önder'den açıklama geldi. Önder, “Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.
Adalet Bakanı Tunç’a Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti İmralı heyetinin, terörist Öcalan ile ikinci görüşmesinin ne zaman yapılacağı soruldu. Bakan Tunç, ikinci İmralı Görüşmesi için henüz bir başvuru olmadığını açıklamıştı.
Sırrı Süreyya Önder'den açıklama geldi
Sırrı Süreyya Önder'den Adalet Bakanı'nın İmralı'da ikinci görüşme için heyetten bir başvuru yapılmadığına ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Önder, DEM heyetinin İmralı görüşmesi için "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.
Bildiri yayımlanacak
DEM Parti İmralı görüşmeleri ile ilgili 17 Ocak'ta kapsamlı bildiri yayımlayacak. Bütün süreç ile ilgili neler yaşandığına ilişkin değerlendirme yapılacak.