Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder babasından kalan mirası açıkladı

Milletvekili ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından gündeme gelen mal varlığı tartışmalarına kızı Ceren Önder Kandemir’den yanıt geldi.

T24’te yayımlanan yazısında Kandemir, babasının bankadaki parasıyla İstanbul’da 1+1 bir ev bile alamayacağını vurgulayarak, kendilerinin kirada oturduğunu ve ortaya atılan tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kandemir, babasından kendisine kalan mirasın şu sözlerle paylaştı:

"Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım. Bankadaki tüm parasıyla, 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba... Yaşadığı ve vefat ettiği ev ise, Mecidiyeköy’de kirası 15 bin TL olan, 2+1, çok tatlı bir evdi. Tüm kitaplarını alırdı, balkonunu çok severdi."