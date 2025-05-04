Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti kamuoyuyla paylaşıldı!

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi’nde 18 günlük tedavi sürecinin ardından dün saat 16.10’da yaşamını yitirdi.

Bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine yoğun katılım sağlanırken, Önder’in vasiyetini törende yazar ve senarist Tarık Tufan açıkladı.

"Şeyh Galip'in Naat'ını oku"

Tufan, Önder'in kendisiyle yaptığı konuşmasında vasiyetini açıkladığını belirterek, "Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede 'Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku' demişti. 'Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim' Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum." ifadelerini kullandı.

Tufan, rahatsızlığı sırasında hastanede ziyaret ettiği Önder'e, "Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım." dediğini sözlerine ekledi.