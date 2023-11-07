  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sırrı Süreyya Önder'in yargılanması durduruldu
Takip Et

Sırrı Süreyya Önder'in yargılanması durduruldu

TBMM Meclis Başkanvekili, HEDEP'li Sırrı Süreyya Önder hakkında açılan davanın duruşmasında mahkeme, yargılamanın Anayasa'nın dokunulmazlığı düzenleyen maddesi kapsamında durdurulmasına karar verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sırrı Süreyya Önder'in yargılanması durduruldu
Takip Et

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Önder’in duruşmada avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu

Bir önceki celsede, Önder’in milletvekili seçilmesi nedeniyle Anayasa’nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83’üncü maddesi kapsamında yeniden yasama dokunulmazlığı kazandığı ve yargılamasının durdurulması talebi sonrası, mahkemenin İl Seçim Kurulu’ndan ve Meclis’ten istediği vekillik belgeleri mahkemeye ulaştı.

Av. Çelebi, mahkemenin istediği belgelerin geldiğini hatırlatarak, yargılamanın durdurulması talebini yeniledi. 

Mahkeme, yeniden vekil seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan Önder’in yargılanmasının durdurulmasına karar verdi. 