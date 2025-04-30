Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor: Doktorlar 5 Mayıs'ta açıklama yapacak

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam ediyor.

Önder'in tedavisi 15 gündür İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde sürüyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in son durumuna ilişkin doktorları 5 Mayıs Pazartesi günü açıklama yapacak.

"Beyin ölümü bulguları yok"

Hastaneden yapılan son açıklamada "Sırrı Süreyya Önder için başka bir kırılma noktasındayız. Hastamızın refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devam ediyor" denildi.

Doktorlar 28 Nisan Pazartesi günü yaptıkları açıklamada "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı. Doktorlar, ayrıca "Beyin ölümü bulguları şu an yok" demişti.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Çaylan Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Hastamız ECMO (kalp destek cihazı) ve yoğun inotropik destek tedavisi altında yoğun bakım ünitesinde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik tablosu giderek bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz."