Şişhane metro istasyonu kapatıldı
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları kapatıldı.
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun kapatıldığını duyurdu.
Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.
Karar doğrultusunda Şişhane istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Kapatılan çıkışlar
Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı,
Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı,
Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü
