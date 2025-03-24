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Şişli Belediye Başkan Yardımcıları istifa etti: Kayyumu kabul etmiyoruz

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı. Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, belediyeye kayyum atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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Şişli Belediye Başkan Yardımcıları istifa etti: Kayyumu kabul etmiyoruz
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İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil üç belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atandığını açıkladı.

Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde geçti.

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CHP’li meclis üyeleri polis müdahalesine alkışlarla protesto ederek tepki gösterdi. Binadan çıkarılan bazı üyeler, grup odasında nöbet eylemi başlatarak içeride kalmaya devam etti.

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"Kayyumu kabul etmiyoruz"

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Şişli Belediyesi Başkan yardımcıları Fatma Özlem İzol ve Ozan Özgür Doğru kayyuma tepki olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Ozan Özgür Doğru istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Şişli halkına bir teşekkür ve inandıkları demokratik Türkiye için bir istifa borçluyum. İstifamın nedeni; halkımızın yaşadığı gerçeklerin ve halkımızın seçme hakkının yok sayılmasıdır.”

Doğru, Şişli halkının kendisine verdiği görevin “kent ihanetine hizmet ettirilmesine” izin vermeyeceğini belirtti.

"Demokrasiye darbe” 

Av. Fatma Özlem İzol,  31 Mart 2024 seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilen Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını “demokrasiye darbe” olarak değerlendirdi.

“Bu hukuksuzluğu, demokrasi dışılığını, halkın iradesine atanmış kayyumu, zorbalığını kabul etmiyorum” diyen İzol, 17 Nisan 2024’ten bu yana yürüttüğü Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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