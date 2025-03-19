Şişli Belediye Başkanı gözaltında: Vatandaşlar, belediye binasına akın etti

CHP'deki para sayma görüntüleri ve "Kent Uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şüpheliler tek tek gözaltına alınıyor.

CHP'li Şişli Belediye Başkanı gözaltına alındı!

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polisler, iki belediye başkanının evinde arama yaptı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz.”

Şişli Belediyesi önünde protesto

Şişli Belediye Başkanının gözaltına alındığı esnada çalışanlar ve vatandaşlar belediye binası önünde toplanmaya başladı. Şahan'ın gözaltına alınmasını protesto eden vatandaşlar, binanın önünde "Reshul başkan yalnız değildir" ve "Ekrem başkan yalnız değildir" sloganları attı.