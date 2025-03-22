Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan suçlamaları kabul etmedi

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın emniyetteki ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü. Şahan ifadesinde bugüne kadar hakkında işlem yapılmadığını, PKK/KCK terör örgü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren yakını bulunmadığını söyledi.

Şahan, Azad Barış sorusuna yanıt verdi

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Şahan, "İfademe başvurulan soruşturma kapsamında bana yöneltmiş olduğunuz suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben hiçbir terör örgütü yöneticisinin emir ve talimatı ile hareket etmedim ve etmem. Benden suçlu çıkmaz. Başta el koyma ve arama kararı ve bu karara dayanarak yapılan hukuka aykırı el koyma işlemlerine karşı yapmış olduğumuz başvuru ve itirazlara halihazırda cevap verilmemiştir. Bu çerçevede hukuka aykırı bir şekilde el konulan dijital dokümanların hukuka aykırı mahiyetini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben hiçbir suç işlemedim. Hakkımdaki asılsız delillere dayanan mesnetsiz suçlamaları reddediyorum. Bana soru olarak yönelttiğiniz isnatlara karşı detaylı savunmalarımda soruşturma savcısına ayrıntılı cevap vereceğim. Burada da gerekli gördüğüm sorulara cevap vereceğim." dedi.

"İl ve ilçe belediyelerinin başkan yardımcıları ile belediye meclis üyelerinden 18 kişinin terör kayıtlarının bulunması, bu kişilerin 2024'teki yerel seçimlerden önce HDP'den, CHP'ye üye olarak geçmeleri ve karar alıcı mekanizmalarda yer almalarının sağlanması" iddialarına ilişkin, "İfade işleminin devamındaki sorular da yöneltildikten ve tarafıma isnat edilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra, savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım." dedi.

HTS kayıtları

Şahan, 2018-2025 yıllarına ait HTS kayıtları doğrultusunda, terör suçlarından hakkında adli ve idari işlem bulunan 90 kişiyle irtibatı bulunmasına ilişkin soruya ise "Bana sormuş olduğunuz bu soruya dayanak gösterilen HTS verileri tarafıma gösterilmedi. Baz istasyonu verilerinin gerçekliğini teyit edebileceğim bir bilgi elimde bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan birçok soruşturma sürecinde yaşandığı üzere, HTS teknik verilerinin güvenilirliği, yorumlama yöntemi sebebiyle, olumsuz anlamlar çıkarılması konusunda ciddi şüphe ve endişelerim bulunmaktadır. Bu sebeple bu soruya ilişkin ayrıntılı savunmamı savcılık ifadem sırasında vereceğim." ifadesini kullandı.

Gizli tanıkların ifadeleri soruldu

Şahan'a, gizli tanık "İlke"nin, "2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti'nin seçimlerde CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi. DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. DİAYDER isimli dernek üzerinden alımlara da Mahir Polat'ın aracı olduğu konusuyla ilgili kamuoyunda haberler yansıdı. Dernek kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler bulunuyordu. Bu kişiler işe alındı." ifadeleri soruldu.

Gizli tanık "Meşe"nin de "Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediyesi oluşumunun bir parçasıdır. İBB'de ilk görevine BİMTAŞ AŞ'de başlamıştır. Emrah Şahan 2020 yılında Marksist yapıda bir solcu, aynı zamanda böyle kitlelere destek veren bir insandı. BİMTAŞ Genel Müdürlüğü döneminde bu tip yapıların, İPA ve BİMTAŞ'ta yer bulmasına olanak sağlamıştır. Kendisi radikal solcu bir insan olup PKK sempatizanı olduğunu da biliyorum. BİMTAŞ'tan sonra İstanbul Planlama Ajansının (İPA) başına geçti. İPA'yı yeni bir rüşvet çarkı oluşturmak için kurdular. Resul Emrah Şahan buradaki personel alımlarında ağırlıklı olarak PKK sempatizanı kişileri işe aldı. İPA'nın ilk oluşumu kendisi tarafından yapılmıştır. İPA'nın ilk günden itibaren yürüttüğü tüm projelerin stratejik yol haritası kendisi tarafından çıkarılmıştır. Sonrasında büyük bir imaj değişikliğine giderek Şişli Belediye Başkan adayı olmuş ve en son yapılan seçimlerde Şişli Belediye Başkanı olmuştur." şeklindeki beyanına Şahan'ın cevap vermesi istendi.

Yine "İfade işleminin devamındaki sorular da yöneltildikten ve tarafıma isnat edilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım" diye cevap veren Şahan, ayrıca şunları söyledi:

"Gizli tanık beyanlarını, hem IPA ile ilgili hem diğer tüm alanlarla ilgili kabul etmiyorum. Belediye başkanı olarak tek derdim Şişli'nin gerçek sorunları ile ilgilenmek, bu kentin bu ülkenin gerçek sorunlarına ilişkin çözümlerde çok çalışarak bir nebze katkıda bulunmaktır. Reform Enstitüsü hem entelektüel çalışmalar, araştırmalar yapmak için kurulmuş objektif bir düşünce kuruluşudur. Azad Barış ile 2019 sürecinde HDP resmi görevlisi iken İBB'de yaptığı resmi görüşmelerde tanıştım. Sonrasında Azad'ın eşiyle akraba olduğumuz (kan bağı değil), eşinin teyzesi Ankara'da okumama çok fayda sunan, benim için çok değerli bir öğretmendir. O ilişkiyle yeniden tanıştık. Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır. Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem. Atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Daha ayrıntılı beyanımı savcılıkta vereceğim."