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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Avukatları evinde yapılan aramaya da itiraz etti.

Haber Merkezi
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla beraber Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da dün gözaltına almıştı. Avukatı Hüseyin Ersöz, soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Şahan’ın gözaltı süresinin uzatıldığını belirten Ersöz, dün evinde yapılan aramaya da itiraz ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın gizliliğine riayet edeceklerini ancak kamuoyunu bilgilendirmeye de devam edeceklerini söyleyen Ersöz, el konulan eşyaların iadesini de isteklerini açıkladı.

Ersöz şunları kaydetti:

“Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alınmıştı. Dün akşam gözaltı süresi 1 gün uzatıldı. Yine dün evinde gerçekleşen arama-el koyma işlemlerine avukatlarının katılmasına izin verilmemişti. Bu konudaki itirazlarımızı da Savcılıkla paylaştık. Hukuka aykırı şekilde gerçekleşen arama-elkoyma işlemlerinine dayanak olan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği Kararına ise bugün itiraz ettik. Gerekçesiz şekilde verilen, CMK’nın 134. maddesine aykırılık taşıyan kararın kaldırılmasını ve el konulan tüm eşyaların iadesini talep ettik. Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki başvuruları yapmaya devam edip, soruşturmanın gizliliğine riayet ederek, kamuoyunun doğru bilgilenmesi için paylaşacağız.”

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