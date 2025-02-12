Şişli Belediye, lise son sınıf öğrencilerin YKS giriş ücretlerini ödeyecek

Şişli Belediyesi, YKS'ye girecek olan ve Şişli’de ikamet eden öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacağını bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yapan Şişli Belediye Başkanı Şahan, “Üniversite yolunda Şişli yanında. 2025 yılında YKS’ye girecek Şişlili lise son sınıf öğrencilerimize sınav başvuru ücreti desteğimizi başlatıyoruz. Sevgili gençler başvurularınızı, yksbasvuru.sisli.bel.tr adresinden yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Şişli Belediyesi, sınav kaydını tamamlayan öğrenciler, ÖSYM başvuru belgesi, başvuru ücretinin ödeme makbuzu ve gerekli evraklarla birlikte Şişli Belediyesi’nin Çözüm Merkezi’nden ya da yksbasvuru.sisli.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Sınav kaygısı atölyesi ile sınav stresi kontrol altına alınacak

Öte yandan Şişli Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla "Sınav Kaygısı Atölyesi" düzenliyor. Atölye, alanında uzman isimler tarafından yürütülecek ve öğrencilere sınav stresini yönetme konusunda pratik bilgiler sunulacak.

Detaylı bilgi almak ve atölyelere katılmak isteyen öğrenciler, 444 3 112 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.