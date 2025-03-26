Şişli Belediyesi kayyumu Cevdet Ertürkmen’den yeni karar

Şişli Belediyesi kayyumu Cevdet Ertürkmen, belediye meclisinin görevini memurlardan oluşan encümene devrederek meclisin tüm yetkilerini elinden aldı.

Gönderilen kararda, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin Ek fıkrasında; "... Meclisin, Encümenin ve Komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür." denilmektedir. Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 31. maddesinde belirtildiği şekilde Belediye Meclisimizin, komisyonların ve encümenin görev ve yetkileri ikinci bir talimata kadar encümenin memur üyeleri tarafından yürütülecektir" denildi.