Şişli Belediyesi’ne atanan kayyum Cevdet Ertürkmen'e CHP'den tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında terör ve yolsuzluk iddialarıyla soruşturma açıldı. 19 Mart'ta gözaltına alınan isimler, dün mahkemeye çıkarıldı ve tutuklama kararları verildi. Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör soruşturması kapsamında cezaevine gönderildi.

Şahan’ın ‘kent uzlaşısı’ soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından, dün Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.

Türkiye günlerdir İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaları konuşuyor.İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak göreve getirildiği duyuruldu.

"Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün göreve başlayan kayyuma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başarır, "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" diye yazdı.