Şişli Kaymakamlığı’ndan Deniz Göktaş etkinliğine yasaklama

Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, dün yurt dışı seyahatinden Türkiye’ye döndü. Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Ters kelepçeli fotoğrafı gündem olan ve tepki çeken Göktaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Göktaş, sevk edildiği hâkimlik tarafından tutuklandı.

Deniz Göktaş etkinliğine Kaymakamlık engeli

T24'ün haberine göre, Göktaş’ın tutuklanması sonrası Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Ölü Deniz stand-up gösterisinin Maçka Parkı’nda yayınlanacağı çağrısı üzerine parktaki polis yoğunluğu dikkat çekti. Parktaki kişilere etkinliğe kaymakamlık tarafından yasak getirildiği bildirildi.

Kaymakamlığın ilgili yazısında şu ifadeler kullanıldı:

“İlgi sayılı yasaklama kararı ile İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak "Deniz GÖKTAŞ Yalnız Değildir!" Sloganlarıyla çeşitli çağrılar ile kamuoyu oluşturmak amacıyla yürüyüş veya benzeri açık alan etkinlikleri düzenleneceği şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede, söz konusu faaliyetin yapılması halinde toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunarak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceğinden ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile karşıt görüşlü gruplar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir.

İlçemiz sınırları dâhilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesinde"Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, belirli bir toplantıyı: bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir" hükmü ile 22. Maddesinde "parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti gören bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 1 km uzaklıktaki alan içerisinde toplantı yapılamaz. Genel meydanlardaki toplantılarda halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere Valilik ve Kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur."ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç Maddesinde "İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır; Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır." Hükümlerine istinaden;

03.07.2026 günü yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklerin idaremiz Şişli sınırları içerisinde; caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, ana arter yollarda, devletin ulusu ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği veya hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 5442 sayılı il idaresi kanununun 32/ç maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 17. Ve 22. Maddesi hükümleri doğrultusunda tüm açık ve kapalı alanlardaki etkinliklerin 03/07/2026 tarihinden itibaren 1 (bir) gün süreyle YASAKLANMA kararı verildiği hususu ilgililerine imza karşılığında tebliğ edilmiş olup;

İş bu tebliğ ve tebellüğ belgesi tarafımızdan tanzimle altı birlikte imza altına alınmıştır.”