Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi

İstanbul’da M2 Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı’nda Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Metro İstanbul'dan konuyla ilgili saat 21.50'de yapılan ilk açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

Metro İstanbul ayrıca "Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Osmanbey-Levent arasında ise ring seferleri yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Saat 23.00 itibarıyla ise seferlerin normale döndüğü belirtildi.