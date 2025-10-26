Şişli’de 4 katlı binada yangın faciası: 1 kişi yanarak hayatını kaybetti

Yangın, Şişli Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak'ta sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Talihsiz adam yanarak can verdi

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekiplerce yapılan incelemede, daire sakini Şenol Gün’ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma gerçekleştirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.