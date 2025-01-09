Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i katleden sanığın cezası belli oldu

İstanbul Şişli'de, 31 Ekim'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi Feriköy Mezarlığı'na götürerek cinsel istismarda bulunan ve eşarpla boğarak katleden kağıt toplayıcısı Mustafa Örün hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Suçu gizlemek, delilleri yok etmek ve yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 39 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Sanık Mustafa Örün, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Şirin Elmas Hanilçi'nin annesi, babası, tarafların ve Aile Bakanlığı ile İstanbul Barosu'nun avukatları duruşmaya katıldı.

"Ne diyeceğimi bilmiyorum''

Mahkeme başkanı, iddianameyi okuduktan sonra sanığa savunmasını sordu. Sanık Mustafa Örün, "Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi. Mahkeme başkanı ise, 'Ne diyeceğimi bilmiyorum' ne demek. İddianameyi özetledim. Hakkındaki iddiaları biliyorsun" diyerek tepki gösterdi. Sanık Örün, "11 aydır cezaevindeyim. Verilecek cezadan bu süre düşecek mi?" diye sordu. Mahkeme başkanı ise, "Henüz bir ceza almadın. Şu anda yargılamanı yapıyoruz" dedi. Sanık daha sonra, "İddianamede okuduğunuz gibi. Ne anlatacağımı bilmiyorum" dedi.

Sanık eşarpla boğduğunu itiraf etti

Sanık savcılık ifadesinde, "Olay günü kız çocuğu yanıma gelerek benden para istedi. Bende para olmadığını söyledim. Bana hakaret etti. Ben de sinirlendim. Feriköy Mezarlığı'na kadar benimle beraber yürüdü. Benden tekrar para istedi, ben yine bende para olmadığını söyledim. Kız çocuğu yine bana hakaret etti. Ben de sinirlenerek yanındaki eşarbı kız çocuğunun ağzına soktum" dedi. Sanık, ifadesinin devamında Şirin Elmas Hanilçi'ye cinsel saldırıda bulunduğunu ve sonrasında ise aynı eşarpla boğduğunu itiraf etti.

Ne olmuştu?

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Örün ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.