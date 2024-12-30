  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şişli'de bina yıkımında yangın! İşçiler mahsur kaldı
Takip Et

Şişli'de bina yıkımında yangın! İşçiler mahsur kaldı

İstanbul Şişli'de yıkım çalışmaları sırasında bir binada yangın meydana geldi. Yangında bazı işçiler mahsur kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şişli'de bina yıkımında yangın! İşçiler mahsur kaldı
Takip Et

Mecidiyeköy'de 4 katlı metruk binada yangın çıkarken, çatıdan alevler yükseldi. Çatıda çalışan işçiler kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

İşçiler mahsur kaldı

Şişli Mecidiyeköy'de bulunan 4 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. İddiaya göre, yıkım çalışmaları sırasında yapılan kaynak işlemi nedeniyle malzemeler tutuşarak yangın başladı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine ambulans ekibi de sevk edildi. Çatıda yıkım çalışması yapan işçilerin mahsur kaldığı, ancak kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan yangın çıkan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Rüstem Aygündüz, "Çatıda bir patlamayla başladı. Ama yandaki binada yıkım var. Demir keserken bir kıvılcım mı oldu ? Tam bilmiyorum" dedi.

İstanbul’da yılbaşı evde geçecek: Ekonomi eski kutlamaları aratıyorİstanbul’da yılbaşı evde geçecek: Ekonomi eski kutlamaları aratıyorEkonomi

 

Bakan Işıkhan duyurdu: Belediyelerin haciz işlemleri gerçekleştirildiBakan Işıkhan duyurdu: Belediyelerin haciz işlemleri gerçekleştirildiEkonomi

 

Gündem
İletişim Başkanlığı'ndan 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklama
Kocaeli'de doğalgaz patlaması! Saniye saniye kaydedildi
Kocaeli'de doğalgaz patlaması! Saniye saniye kaydedildi
İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak
Beyoğlu'nda otel yangını! Ekipler olay yerinde
Beyoğlu'nda otel yangını! Ekipler olay yerinde
Metropoll araştırdı: Bu pazar seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?
Metropoll araştırdı: Bu pazar seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü