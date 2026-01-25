Şişli'de çöp konteynerinde ceset bulunmuştu: Şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir çöp konteynerinde, uzuvları kesilmiş halde bir kadına ait cansız beden bulundu. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin, Özbekistan vatandaşı 37 yaşındaki Durdona Khokimova olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri hızlı bir çalışma yürüttü. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yine Özbekistan uyruklu iki şüpheli, Gürcistan’a kaçmak üzereyken havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta saat 20.00 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir cansız beden bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cansız bedenin başının ve uzuvlarının kesildiği belirlendi.

Çarşafa sarılı halde bulundu

Mahallede kağıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No: 25 önünde bulunan konteynerde çarşafa sarılı cansız bedeni fark etti. Polis merkezine giden O.Ç. durumu bildirerek, ekiplerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede önlem alarak detaylı inceleme başlattı. Ekipler, konteynerde ve çevresinde delil araştırması yaptı.

Kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi

Öte yandan cansız bedenden alınan parmak izi sorgusu sonucunda; kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Havalimanı'nda yakalandılar

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu bir kişinin işlediği ve arkadaşının da ona yardım ettiği belirlendi.

Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesinin ardından iki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için havalimanına gittiği tespit edildi. Şüpheliler yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı.