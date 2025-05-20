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Şişli’de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu davasında istenen cezalar belli oldu

Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalışırken silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Haber Merkezi
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Şişli’de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu davasında istenen cezalar belli oldu
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Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalışırken silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve yardım eden 3 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, zanlılar için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 14 yıl hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

Bahar Aksu, 5 Mayıs sabahı işe giderken eski eşi Rüstem Elibol tarafından zorla arabaya bindirilmek istendi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Aksu direnince Rüstem Elibol, yanında getirdiği silahla onu sokak ortasında vurdu. Olay yerinden kaçan Elibol ve beraberindeki üç şüpheli S.Y., S.S. ve A.B., aynı gün içerisinde polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

İddianame: Ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, olayın boyutlarını gözler önüne serdi. Bahar Aksu’nun eski eşi Rüstem Elibol için “boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Aynı zamanda suça yardım ettikleri belirlenen diğer üç sanık için de “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İddianamede ayrıca, tüm sanıklar hakkında “birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan da 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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