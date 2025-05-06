Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun kız kardeşi: Şiddet görüyordu, üç kere uzaklaştırma kararı aldırdı

İstanbul - Şişli'de 5 Mayıs sabahı eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun kız kardeşi, olayın ardından açıklama yaptı.

"Kaçmak istedi, hayalleri vardı"

EKOL TV'nin haberine göre kız kardeşi, Bahar Aksu'nun şiddet gördüğünü ve üç kez uzaklaştırma kararı aldığını belirterek, "Kadın kaçmak istedi, hayalleri vardı. Şiddet görüyordu, o yüzden 3 kere uzaklaştırma aldı" dedi. Ayrıca, "Dosyası kabarıktı zaten, o yüzden içeri girmiş. Kim yerini söyledi bilmiyorum" diyerek, failin geçmişteki suçlarına dikkat çekti.

Genç kadını takıntı haline getirmiş

Olayın ardından kaçan katil zanlısı Rüstem Elibol yakalandı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan katil zanlısının genç kadını takıntı haline getirdiği öğrenildi.

"Boşanmayı kabul edemedim"

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre katil zanlısı Rüstem Elibol, emniyette verdiği ilk ifadesinde "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu durumu kabullenemedim. Sürekli sosyal medya hesaplarını takip ediyordum. Görüşmeye gitmiştim" dedi. Elibol, araca binmeyince sinirlenip ateş ettiğini iddia etti.

Olay günü arkadaşlarıyla İstanbul’a gelerek eski eşiyle konuşmak istediğini söyleyen katil zanlısı, genç kadının arabaya binmemesi üzerine sinirlenip ateş ettiğini iddia etti.

İstanbul'a gezmeye gelmişler

Gözaltına alınan şüphelilerden Semih S. polise verdiği ifadesinde, olay sabahı kendisinin kullanmış olduğu araç ile 4 kişi olarak İstanbul’a gezmeye geldiklerini, şüpheli Rüstem Elibol isimli şahsın bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olay yeri sokağa götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, maktul kadını gördükten sonra Rüstem Elibol ve Samet S. isimli şahısların araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını aktardı.

Semih S. ifadesinin devamında kadının direnmesi üzerine Rüstem Elibol'un Aksu'yu tabanca ile bilinen yerinden yaraladığını ve koşarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Katil zanlısının beş suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Habertürk'ün haberine göre katil zanlısı Elibol'un iki adet 6136 SKM (Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu), iki yaralama, bir de tehdit olmak üzere toplam beş suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Kadınlar, Şişli'de Bahar Aksu için yürüdü

Aksu'nun öldürülmesi üzerine Şişlili Kadınlar “Güvenli ve özgür bir yaşam istiyoruz” diyerek buluştu. Saat 19.00'da Pangaltı Metro Durağı önünde bir araya gelen kadınlar Aksu'nun öldürüldüğü Kazım Orbay Caddesi'ne yürüdüler.