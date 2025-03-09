Şişli’de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı!

Sosyal medyada çeşitli sivil toplum kuruluşları Şişli'de izinsiz gösteri ve toplanma çağrısında bulundu. O çağrıya ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada 9-10 ve 11 Mart tarihlerinde Şişli'de her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı duyuruldu.

Şişli Kaymakamlığı: Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Şişli Kaymakamlığı, ilçede her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyeceğinin tespit edildiği belirtildi.

"Marjinal grupların hazırlık yaptığı tespit edildi"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli ilçemizde 9-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."