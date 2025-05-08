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Şişli'de katledilen Bahar Aksu cinayetinde kritik gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Şişli'de, eski eşi Rüstem Elibol tarafından kaçırılmak istenen Bahar Aksu'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
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Şişli'de katledilen Bahar Aksu cinayetinde kritik gelişme! 4 şüpheli tutuklandı
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Bahar Aksu'nun eski eşi Rüstem Elibol, ifadesinde cinayeti kabul etti. Diğer 3 zanlının da ifadelerinin tamamlandı. 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Şişli'de önceki gün işe gittiği sırada boşandığı Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, eski eşi tarafından öldürüldü. Kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

Merhumenin eski eşi Rüstem Elibol ile, S.Y. (33), S.S. (35) ve A.B. (44), kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un ile 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları öğrenildi. Çiftin çocuklarının olmadığı, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

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