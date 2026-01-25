Şişli'de kesik baş cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı: Cesedi valizde böyle taşımışlar

Şişli'de dün akşam meydana gelen olayda 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi çöp konteynırında bulunmuştu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi. İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Cesedi taşıdıkları anlar kamerada

İki zanlının parçalanmış kadın cesedini valize koyup taşıdığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şahıslar valize koydukları cesedi güçlükle taşıyarak çöp konteynarın yanına getiriyor. Etrafı kolaçan eden zanlılar cesedi konteynıra bırakıyor.