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Şişli'de park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu

Şişli'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Haber Merkezi
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Şişli'de park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu
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Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde park halindeki 34 CKL 513 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin kapısını açarken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde aracın arka koltuğunda yatar vaziyette bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede söz konusu kişinin O.E. olduğu ve vücudunda darp izi olmadığı tespit edildi.

O.E'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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