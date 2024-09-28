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Şişli'de Trump Avm’de yangın paniği

İstanbul’da Trump AVM'de çıkan yangın, paniğe neden oldu. Dumandan etkilen bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.

Haber Merkezi
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Şişli'de Trump Avm’de yangın paniği
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Yangın, 07.10 sıralarında Mecidiköy’de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde (AVM) meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, havalandırma bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı yangına müdahale edip, ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilen bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.

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