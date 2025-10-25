  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şişli'de yokuştan kayan otomobil çocuk parkına girdi
Takip Et

Şişli'de yokuştan kayan otomobil çocuk parkına girdi

Şişli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yokuştan kayarak çocuk parkına girdi. Sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken kaza sırasında parkta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şişli'de yokuştan kayan otomobil çocuk parkına girdi
Takip Et

Kaza, Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Aralığı Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla hızla yokuş aşağı savrularak Muhtar Şevket Katılmış Parkı'na girdi. Şişli'de yokuştan kayan otomobil çocuk parkına girdi - Resim : 1İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracından çıkamayan sürücünün yardımına mahalle sakinleri koştu. Kazadan yara almadan kurtarılan sürücü, bir süre dinlendikten sonra evine gitti. Kaza sırasında parkta çocuk olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Otomobil ise çekici ile parktan kaldırıldı.

 Şans eseri parkta kimse yoktu

Araç sürücüsüne yardım eden mahalle sakini Abdullah Eke, "Biz burada bekliyorduk. Birden gaz sesi duyduk. Araba birden fırladı parka girdi. Arabanın içinden amcayı çıkardık. Sağlık durumu iyiydi. Sonra polisler geldi. Amca evine gitti. Parkın kenarında motosiklet vardı ona çarpmadı. Burada park var ama kaza sırasında kimse yoktu. Allah korumuş" dedi

Gündem
Özgür Özel'den 'İmamoğlu' kararı: Derhal Türkiye'ye dönüyorum
Özgür Özel'den 'İmamoğlu' kararı: Derhal Türkiye'ye dönüyorum
İmamoğlu, 'casusluk soruşturması' kapsamında yarın ifade verecek
İmamoğlu, 'casusluk soruşturması' kapsamında yarın ifade verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı
Bakan Uraloğlu: Sportif ve amatör havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz
Bakan Uraloğlu: Sportif ve amatör havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz
Ekrem İmamoğlu'ndan Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve TELE 1’e kayyum atanmasına tepki: 'Ne yapsanız nafile'
Ekrem İmamoğlu'ndan Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve TELE 1’e kayyum atanmasına tepki