  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şişli'deki kadın cinayeti! Cinayete tanık olan oyuncu Nur Sürer o anları anlattı
Takip Et

Şişli'deki kadın cinayeti! Cinayete tanık olan oyuncu Nur Sürer o anları anlattı

Şişli'de 34 yaşındaki kadının eski eşi ve beraberindekiler tarafından öldürüldüğü anlara tanık olan oyuncu Nur Sürer, "Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şişli'deki kadın cinayeti! Cinayete tanık olan oyuncu Nur Sürer o anları anlattı
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalamıştı.

"Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk"

Olaya tanık olan Oyuncu Nur Sürer, "Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde 4 el bir ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. ‘Yardım edin’ diye kadın çığlık atmış, sonra arabaya bindirmişler. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Belediye geldi oraları yıkadı gitti. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Çocukları var mı, bilmiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. İdama karşı biriyim, idam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm" dedi.

Gündem
Bakan Yumaklı: Bütün birimlerimiz orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
Bakan Yumaklı: Bütün birimlerimiz orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ve 14 sanık için “darbeye yardım” suçundan ceza talebi
Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ve 14 sanık için “darbeye yardım” suçundan ceza talebi
Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi: 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak
Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi: 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak
Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayı ile ilgili şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayı ile ilgili şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Sırrı Süreyya Önder için kabul edilecek taziyeler üç gün sürecek
Sırrı Süreyya Önder için kabul edilecek taziyeler üç gün sürecek