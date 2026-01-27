Şişli'deki kan donduran cinayette kritik gelişme: İki zanlı tutuklandı

Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Dehşet verici olay, 24 Ocak’ta Şişli’nin Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta yaşandı. Bir çöp konteynerinde çarşafa sarılmış halde bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, cesedin baş ve bacaklarının kesilmiş olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri, Khokimova’nın TikTok üzerinden tanıştığı ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen D.A.U.T.’nin cinayeti işlediğini belirledi. Şüphelinin, Khokimova’yı Ümraniye’de kaldıkları evde sırtından 4 kez bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Cesedi poşet ve bavula koyarak taksiyle Şişli’ye götürdüler

D.A.U.T.’nin ifadesinde, cinayetin ardından arkadaşı G.A.K.’yı arayarak yardım istediği, birlikte cesedi parçalara ayırdıkları, poşet ve bavula koyarak taksiyle Şişli’ye götürdükleri yer aldı. Cesedin 4 parçaya ayrılarak farklı çöp konteynerlerine bırakıldığı tespit edildi.

Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan’a kaçmaya çalıştığını belirledi. D.A.U.T. ve G.A.K., İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen E.K. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.