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Şişli'deki Kent Lokantaları kapatıldı mı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Kamuoyunda Şişli Belediyesi'ne Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı haberleri yer aldı. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu haberin doğru olmadığını duyurdu. Açıklamada, "Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir" denildi.

Haber Merkezi
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Şişli'deki Kent Lokantaları kapatıldı mı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
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Kamuoyunda Şişli Belediyesi'ne Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı haberleri yer aldı. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi  (DMM) bu haberin doğru olmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir.

Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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