Sitelerde şarj krizi! Elektrikli araçlar komşuluğu bitirdi

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sitelerin otoparklarına şarj istasyonları kurulmaya başlandı. Ancak bazı vatandaşlar, güvenli olmayan yöntemlerle araçlarını şarj ederek risk oluşturuyor. Kimi kullanıcılar üst katlardan kablo sarkıtırken, bu durum yangın tehlikesini artırıyor. Ortak alanları kullanan diğer araç sahipleri ise olası bir yangın durumunda haklarını tam olarak bilmiyor. Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre Beylikdüzü’ndeki bazı sitelerde, şarj ünitelerinin kaldırılması tartışılıyor.

Arsa payı çoğunluğu ile şarj istasyonu kurulabilir

Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı Av. İbrahim Güllü, bu istasyonlarla ilgili sitelerin yönetim planlarına bakılması gerektiğini belirterek, "Kat Mülkiyeti Kanunun 72’nci maddesinde uyarınca kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile şarj istasyonu kurulabilir. Otopark alanında bireysel kullanımlı elektrikli aracı için şarj istasyonu kurulması yenilik ve ilave kapsamında olduğundan kat maliklerinin 4/5 inin onayı gerekir" dedi.

Kiracılar elektirikli şarj istasyonu kuramazlar

Kat Mülkiyeti Kanunu gereği, yenilik ve ilave yapılacaksa, tüm malikleri ilgilendirecekse yapım ve giderine herkes katılmakla yükümlü olduğunun altının çizen Güllü, "Yenilik ve ilave herkesi ilgilendirmiyorsa ilgilisi tarafından karşılanır. Elektrikli araçlar için kurulacak şarj istasyonlarının kurulum gideri de aracın sahibi ya da sahipleri tarafından karşılaşmalıdır. Mevzuata aykırı şarj istasyonu kurulması halinde Kat Mülkiyeti kanunu 33. Maddesi uyarınca hâkim müdahalesi için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulabilir. Kanundan doğan hakkı olmadığından kiracılar elektrikli şarj istasyonu kuramazlar" şeklinde konuştu.

Yangına davetiye çıkartıyor

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır da metrelerce yükseklikteki dairelerden uzatılan kabloların daha fazla akım çektiğini belirtti. Bu durumun yangına davetiye çıkardığının altını çizen Sağır, "Elektrik sistemi imar planının bir parçası olup buna aykırı kablo çekilmesi yasal değildir. Yine şarj istasyonları aşırı elektrik çektiği için apartmanın elektrik sistemine zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

Sağır, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bazı firmalar sitelere elektrik şarj istasyonlarını bedava takmaya başlamışlar. İzinsiz kurulduysa apartmanın ortak kararıyla söktürülebilir. Yangın çıkarsa sorumlular yönetim ve o şarj istasyonu taktıranlardır. Dağıtım şirketi sorumlu değildir. Bu şarj istasyonları, jeneratör montajında olduğu gibi dağıtım şirketinin kabul yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılması ve apartman kat maliklerinin izninin olması gerekir."

Elektrikli aracı olan insanlar elektrikli aracı olmayan insanların hakkına girmiş oluyor

Ortak kullanım alanlarında araçlarını şarj edenlerin elektrikli aracı olmayan insanların fazla fatura ödemelerine neden olacağının altını çizen Sağır, "Ortak kullanım sayacına bağlı olduğu zaman da söyle bir haksızlık ve adaletsizlik ortaya çıkabilir. Elektrikli aracı olan insanlar elektrikli aracı olmayan insanların hakkına girmiş oluyor. Çünkü onun çektiği elektrik ortak kullanım faturasına geleceği için haksızlığa sebep olacaktır. Ortak kullanıma bağlı olan araç̧ şarj üniteleri yönetmeliğe uygun bir şekilde monte edilmesi ve o yangın önleyici tertibatlarının olması gerekir" diyerek, açıklamalarını noktaladı.