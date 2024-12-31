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Sivas depremi sonrası Naci Görür'den açıklama geldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Sivas depremi sonrası Naci Görür'den açıklama geldi
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AFAD, Sivas Ulaş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Buna göre deprem, saat 23.30'da gerçekleşirken, yerin 8.41 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem paniğe neden oldu

Sivas kent merkezinde de bazı bölgelerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü yakınlarında yer alan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler sarsıntı üzerine binadan dışarı çıktı. 

AFAD inceleme başlattı

Kent merkezi ile depremin merkez üssü olarak kaydedilen Ulaş ilçesinde ise ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. AFAD ekipleri inceleme başlattı.

Naci Görür'den açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür "Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum." dedi.

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