  3. Sivas-Kayseri kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Sivas-Kayseri kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı. Kovalı Kavşağı’nda araç geçişine izin verilmezken, sürücüler geldikleri kent merkezlerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkisini artırdığı Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kovalı Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları geldikleri kent merkezine yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

