Sivas-Kayseri kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı. Kovalı Kavşağı’nda araç geçişine izin verilmezken, sürücüler geldikleri kent merkezlerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
