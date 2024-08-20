Sivas'a 2023'te 48 bin 214 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin İç Göç İstatistiklerini açıkladı.

Verilere göre 650 bin 401 nüfusu olan Sivas'a 2023'te 48 bin 214 göç ederken 31 bin 783 kişi de Sivas'tan başka şehirlere göç etti.

Göç etme nedenleri arasında tayin, işe başlamak, eğitim...

Sivas'a geçtiğimiz yıl içerisinde göç edenlerin 6 bin 904'ü daha iyi konut ve yaşam koşullarına sahip olmak için göç ettiğini belirtirken 5 bin 66'sı da ailesinin yanına dönmek istediği için göçtüğünü kaydetti. Göç etme nedenleri arasında tayin, işe başlamak, eğitim, medeni durum, sağlık, emeklilik gibi etkenler de yer aldı.