Sivas'ta bir memur sahte tapu ile hazine arazilerini satışa çıkardı

Sivas’ın Kangal ilçesinde Tapu Müdürlüğü’nde görev yapan M.D., iddiaya göre resmî belgelerde usulsüzlük yaparak Hazine’ye ait arazileri satışa çıkardı. Sahte evrak düzenleyerek bu arazileri sattığı öne sürülen M.D.’nin, alıcılardan para tahsil ettiği belirlendi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından M.D. görevden uzaklaştırılırken, hakkında resmî evrakta sahtecilik suçlamasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi;

Konuya ilişkin Kangal Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya mecralarında ilimiz Kangal ilçesinde bazı hazine arazilerinin satışa çıkarıldığı iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, Kangal Tapu Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan M.D. isimli personel hakkında, 'resmi evrakta sahtecilik' iddiası nedeniyle 13.01.2026 tarihinde Kaymakamlık makamı tarafından görevinden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu adli ve idari süreçler, Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz tarafından titizlikle ve mevzuat çerçevesinde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.