  3. Sivas'ta CHP kongresinde gerginlik
Sivas'ta CHP kongresinde gerginlik

Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut yönetimi eleştiren eski milletvekili adaylarından Baki Çoban, birilerinin yapay zeka ile kendisine etek giydirilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını iddia etti. Baki Çoban'ın konuşması esnasında salonda gerginlik yaşandı.

Sivas'ta CHP kongresinde gerginlik
CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Fidan Yazıcıoülu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, il teşkilatı ve delegeler katıldı.

Genel kurulda faaliyet raporları okunduktan sonra söz alan CHP Sivas eski milletvekili adaylarından Baki Çoban, mevcut yönetimi eleştirdi. İl yönetiminin seçildiği günden bu zamana kadar herhangi bir faaliyette bulunmadığını, sadece günlük tuttuğunu söyledi. Bu sırada Baki Çoban ile bazı delegeler arasında tartışma yaşandı. Çoban, birilerinin yapay zeka kullanılarak kendi fotoğraflarına etek giydirildiğini iddia etti. Çoban, "Zekası yetersiz olan insanlar, yapay zeka kullanarak, benim resimlerime etek giydirdiniz ve onu da paylaştınız. Utanın, sizin eşiniz, kızınız, anneniz, bacınız etek giyiyor. Kadın kollarınız etek giyiyor" dedi. Bu sözler üzerine salondakiler Çoban'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik büyümeden son buldu.

