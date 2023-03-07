Sivas'ta deprem

Sivas'ta saat 17.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş'ta bugün saat 12.40'ta 4,4, Kayseri'de de saat 14.47'den itibaren 6 dakika içinde sırasıyla 4,7, 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.