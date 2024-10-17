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Sivas'ta deprem sonrası okullar tatil edildi

Sivas'ta peş peşe meydana gelen iki deprem sonrası okullar tatil edildi.

Haber Merkezi
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Sivas'ta deprem sonrası okullar tatil edildi
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Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullandı.

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