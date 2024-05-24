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Sivas'ta feci kaza: 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Haber Merkezi
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Sivas'ta feci kaza: 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı
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Sivas-Erzincan kara yolu Zımak köyü yakınlarında, H.K. (47) yönetimindeki 25 ACG 128 plakalı pikap ile A.Ç. (38) idaresindeki 31 ANS 953 plakalı otomobil çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü A.Ç. ve aracında bulunan E.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile aracındaki H.K. (47) ağır yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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