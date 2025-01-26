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Sivas'ta hastanede patlama! AFAD müdahale etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tüp bebek bölümündeki patlamaya AFAD müdahale ederek sızan kimyasal gazı tahliye etti.

Haber Merkezi
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Sivas'ta hastanede patlama! AFAD müdahale etti
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti.

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