Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeğin ailesinin 4 çocuğu devlet korumasına alındı
Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bebeğin diğer 4 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğin ailesinin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Divriği'nde 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin olayın İlçe Jandarma Komutanlığına intikal etmesinin ardından Bakanlık İl Müdürlüğü ekiplerince sürecin yakından takip edilmeye başlandığı ifade edildi.
Bebeğin bulunmasına yönelik arama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış olup adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Ailenin diğer 4 çocuğu Bakanlığımız tarafından devlet korumasına alınmıştır, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri uzman ekiplerimiz tarafından planlanmaktadır. Bakanlık olarak, 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz."
❗️Sivas’ın Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğe ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında basın açıklamamız. pic.twitter.com/8434JRAen4— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) September 14, 2026