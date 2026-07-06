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Sivas'ta kene nedeniyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta kene tutunması sonucu rahatsızlanan kadın tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Haber Merkezi
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Sivas'ta kene nedeniyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyü sınırları içerisindeki Evelikli yaylasında ikamet eden S.A (55) yüksek ateş şikayetiyle ilçedeki hastaneye başvurdu. Ölümcül kenelerden yayılan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. S.A, burada 4 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti.

Ölümcül kene tutunması nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. S.A'nın vücuduna yapışan keneye kendi imkanları ile çıkartması sonucu rahatsızlandığı ileri sürüldü.

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