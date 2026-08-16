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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
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İl merkezine bağlı Kızılca köyünde yaşayan emekli ve nakliyat işleri yapan 6 çocuk babası Bekir Selvi'ye kene tutundu.

Selvi, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Selvi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından teslim alınan Selvi'nin cenazesinin Kızılca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Bekir Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de 2020 Haziran ayında kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sivas’ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

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