  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez’in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Bitcoin barış anlaşmasıyla yükseldiBitcoin barış anlaşmasıyla yükseldiKripto Para

 

ABD, İran Milli Takımı'nın basın sorumlularına vize vermediABD, İran Milli Takımı'nın basın sorumlularına vize vermediDünya

 