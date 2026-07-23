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Sivas'ta KKKA tedavisi gören kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Sivas'ta KKKA tedavisi gören kadın hayatını kaybetti
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Tokat'ın Almus ilçesi Gökköy'de yaşayan Şehriban Öztürk'e yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu. Öztürk, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Tokat'taki hastaneye, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesinin, Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

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